دعاء صلاة التراويح في رمضان 2024.. ردده باستمرار

صلاة التراويح من السنن المحببة لدى المسلمين خلال أيام شهر رمضان المبارك، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ما دعاء صلاة التراويح، وماذا يقول فيها، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء صلاة التراويح

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في حديثها عن دعاء صلاة التراويح، إنه قد ورد عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ دعاء صلاة الوتر: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

دعاء صلاة التراويح رمضان 2024

ومن الصيغ التي يمكن قولها كدعاء صلاة التراويح التالي:

«اللهم اهدِنا فيمَن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، إنك تقضي ولا يـُقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ماقضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغـفُرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعِنا وأبصارِنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلهُ الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تُسلط علينا بذنوبـِنا من لايخافك فينا ولا يرحمنا».

دعاء صلاة التراويح مستجاب ومستحب

ويقول البعض في دعاء صلاة التراويح التالي:

«اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم..اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا..اللهم تقبل صيامنا، وقيامنا، وسائر طاعتنا».

«اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك..اللهم اغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما بقى، واجعل صيامنا مقبولًا وذنبنا مغفورًا، وسعينا مشكورًا..اللهم أمد لنا في أعمارنا، وأحسن في أعمالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا».