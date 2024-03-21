موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب على watch it اليوم

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق حول شخصية «يمنى» تجسدها الفنانة صبا مبارك، والتي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، ويختفي زوجها «شريف» محمد فراج، في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

أحداث الحلقة رقم 11 من مسلسل لحظة غضب

عرضت منصة Watch It الحلقة رقم 11 من مسلسل لحظة غضب أمس، والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، إذ يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch It، وتعاد الحلقة 11 من المسلسل الساعة 12 ظهرًا.

يمنى تحاول إخفاء جريمتها ومصطفى يبحث عن شقيقه

وتستمر «يمنى» في محاولة إخفاء جريمتها بقتل زوجها «شريف» محمد فراج، بينما يحاول شقيقه «مصطفى» محمد شاهين بالبحث عنه.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.