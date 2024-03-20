موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 على watch it اليوم

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق حول شخصية يمنى والتي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، وتجسد دورها الفنانة صبا مبارك، ويختفي زوجها شريف الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

الحلقة رقم 10 من مسلسل لحظة غضب شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة

عرضت منصة Watch It الحلقة رقم 10 من مسلسل لحظة غضب، أمس، والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، إذ يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch It، وتعاد الحلقة 10 من المسلسل الساعة 12 ظهرًا.

يمنى تحاول إخفاء جريمتها ومصطفى يبحث عن شقيقه

حيث تستمر الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى في مسلسل لحظة غضب في محاولة إخفاء جريمتها بقتل زوجها شريف، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، بينما يحاول شقيقه مصطفى، الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين البحث عن شقيقه.

لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.