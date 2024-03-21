ملخص الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب.. علي قاسم يبلغ الشرطة بجريمة صبا مبارك

عرضت منذ قليل الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، على منصة watch it، والذي يعتبر أحد أعمالها الأصلية، إذ شهدت الحلقة أحداث مشوقة رافقتها حالة من التوتر في عدد من المشاهد.

بدأت الحلقة بدخول رجل إلى صبا مبارك «يمنى»، وصديقتها ناردين فرج «نيرة»، لتتفاجأ الأولى بأنه زوج الأخيرة، التي كانت قد أخبرتها من قبل أنها قتلته، بدأ هذا الرجل أن يؤثر على «نيرة» حتى تعود له، لكنها ترفض أن تصالحه، فقام بضربها ودافعت عنها صبا مبارك.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب

بعد مغادرة زوج «نيرة»، بدأت تشرح لـ«يمنى» سبب كذبها عليها، إذ أخبرتها أنها قتلت زوجها، رغم أنها لم تقتله، موضحة أنها قالت لها هذا حتى تظهر أمام صبا مبارك أنها قوية مثلها، واستطاعت تقتل زوجها مثل ما فعلت هي، وبدأت بالبكاء والاعتذار لها، بهدف أن تسامحها.

وتواصلت أحداث الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب، إذ ذهبت سارة عبد الرحمن «فاطمة» أخت محمد فراج «شريف» وصفوة «لالا» إلى صبا مبارك، بهدف أن ينفذوا كلام الدجال، وهو الاستحمام في منزل صبا، حتى يعرفا ما هو الذي تخفيه، لكن صبا، لم ترحب بهم وقالت لهما إنها لديها موعد عمل فغادرا.

بعد أن غادرت صبا مبارك من بيتها حاولت كل من سارة عبد الرحمن «فاطمة، و«لالا»، دخول المنزل من الشباك، وشاهدهما محمد قاسم جار صبا مبارك، واتصل بها حتى يخبرها، ورجعت إلى المنزل وطردتهما قبل دخولهما.

وتوجه محمد شاهين «مصطفى» إلى صبا مبارك، لمواجهتها، قائلا «مين اللي ليه مصلحة أنه يمسح تسجيلات الكاميرا»، فقالت له إنها لم تعرف أي شئ عن اختفاء «شريف» وتركته وذهبت.

هل تقبض الشرطة على صبا مبارك؟

وفي النهاية ذهبت صبا مبارك وصديقتها لتنفيذ المهمة الثانية التي طلبها منها جارها علي قاسم، لكن صبا فشلت في تنفيذها، انتهت الحلقة بمشهد تشويقي، إذ اتصل محمد قاسم جار صبا بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عن جريمة قتل، بعد فشل صبا في المهمة الثانية لها، هل صبا مبارك يتم القبض عليها في الحلقة التالية؟

ويعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.