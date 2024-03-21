رسالة مؤثرة من رانيا فريد شوقي لوالدتها بعد وفاتها في عيد الأم

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنانة رانيا فريد شوقي، بعد رحيل والدتها في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

التعليق الأول لـ رانيا فريد شوقي بعد وفاة والدتها

ونشرت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، رسالة إلى والدتها قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بإذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك».

وأضافت، «برجاء الدعاء للمتوفاة في هذه الأيام المباركة».

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

وكشفت عن مكان وموعد صلاة الجنازة قائلة: «ستقام صلاة الجنازة الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي مسجد فريد شوقي بالعجوزة والدفن في مقابر العائلة في طريق الفيوم».

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدة رانيا فريد شوقي قبل وفاتها

وكشف مصدر مقرب من الفنانة رانيا فريد شوقي لـ«الوطن»، أن سهير ترك تعرضت لوعكة صحية شديدة منذ مايقرب من 15 يوما، لكن الحالة استدعت نقلها إلى المستشفى وظلت هناك تحت الملاحظة لعدة أيام وتحسنت حالتها لفترة ثم تدهورت بشكل ملحوظ مرة أخرى، وكان بجوارها ابنتيها رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي».