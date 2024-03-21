10 معلومات عن والدة رانيا فريد شوقي بعد وفاتها.. عاشت 28 عاما مع «وحش الشاشة»

شهد الوسط الفني خبر صادم إثر إعلان الفنانة ناهد السباعي وفاة والدة رانيا فريد شوقي، وهي السيدة سهير ترك التي عاشت مع الفنان الراحل فريد شوقى لمدة 28 عاماً، وأنجبت منه الفنانة رانيا فريد شوقي، وكانت على علاقة طيبة بالفنانة هدى سلطان، بحسب ما روته رانيا فريد شوقي في حديث سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، وبعد إعلان الوفاة منذ قليل نستعرض 10 معلومات عن سهير الترك بعد وفاتها.

10 معلومات عن سهير ترك أرملة الفنان فريد شوقي

وبحسب حديث سابق لـ سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي مع «الوطن» نستعرض المعلومات التالية عنها:

تزوجت سهير ترك الفنان فريد شوقي عام 1970.

أنجبت منه الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير شوقي.

ظلت على عصمته حتى رحل عن دنيانا عام 1998، وكانت الزوجة الرابعة والأخيرة بعد الفنانة هدى سلطان.

عاشت مع الفنان الراحل فريد شوقى لمدة 28 عاماً.

كشفت سهير ترك والدة رانيا فريد شوقي قبل رحيلها، فى حوارها مع «الوطن»، الوجه الآخر للفنان فريد شوقى، عن رومانسيته، وتحدثت عن الأكلات التي كان يحبها من يدها، إذ كانت تجيد الطهي وأبرزها صينية السمك البلطى.

كانت أول هدية اشتراها لها عبارة عن أسورة ذهب بعد ولادة ابنتها الكبيرة عبير.

كانت سهير ترك والدة رانيا فريد شوقي تفضل الحياة الأسرية مثل زوجها، وتحترم مواقف زوجها مع أصدقائه عندما كان يصلح بينهم وبين زوجاتهم.

كانت سهير ترك تشيد بزوجها في كل لقاء، وتتحدث عن اهتمامه بعمله قائلة:«كان همه صناعة العمل نفسه»، وكانت تشجع ابنتها في مجالها.

تعرضت سهير ترك لأزمة صحية بعد وفاة ابنة زوجها المنتجة ناهد فريد شوقي بأيام.

عاشت سهير ترك في حياة هادئة ولم يذكر لها خلافات مع أبناء زوجها، بل كانت على علاقة طيبة بزوجاته السابقات وبناته.

وفاة الفنانة رانيا فريد شوقي

وكتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة والدة رانيا فريد شوقي قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم».