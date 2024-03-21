 موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم.. أحداث مثيرة في انتظار الجمهور

بعد وفاة القطة زكية في الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم تأثر الجمهور مع «مايا» صاحبة القطة، وتحمسوا لرؤية الأحداث الجديدة، لذا ازداد البحث عن موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 9، الساعة 10.45 مساء، والإعادة 10.15 صباحا.

وعلى قناة drama dmc الساعة 6.05 مساءً، والإعادة الساعة 12 مساء، والساعة 3.30 صباحًا.

ويجرى عرض المسلسل على منصة Watch it، بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

ويمكن مشاهدة الحلقة بدون إعلانات من خلال الرابط.

أبطال المسلسل

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.