ملخص الحلقة 10 من مسلسل إمبراطورية ميم.. وفاة القطة زكية وانهيار الأسرة

جاء ملخص الحلقة 10 من مسلسل إمبراطورية ميم بأحداث تشويقية ومثيرة فغلب عليها حالة من الحزن الشديد بعد وفاة القطة زكية، ودخلت صاحبتها «مايا» في حالة انهيار لأنها فقدتها بعد مرضها.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل إمبراطورية ميم

وضمن ملخص الحلقة 10 من مسلسل إمبراطورية ميم ، تحدثت «مايا» مع والدها من أجل الحضور إلى المنزل بعد وفاة زكية، وفي مشهد مؤثر طلب «مختار» خالد النبوي، أن يحضر جميع أفراد الأسرة من أجل دفن زكية في جنينة الفيلا، وتقديم عبارات مواساة لشقيقتهم.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد أب لـ6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها ومسؤوليته تجاه أبنائه.