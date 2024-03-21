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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة11

كتب:

ضحى محمد
12:01 ص | الخميس 21 مارس 2024
امبرطورية ميم

امبرطورية ميم

بعد وفاة القطة زكية وانهيار صاحبتها مايا، ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 11.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة11

وتأتي مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 9، الساعة 10.45 مساء، والإعادة 10.15 صباحا.

وعلى قناة drama dmc الساعة 6.05 مساءً، والإعادة الساعة 12 مساء، والساعة 3.30 صباحًا.

وسيجري عرض المسلسل على منصة Watch it، بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

ويمكن مشاهدة الحلقة بدون إعلانات من خلال الرابط.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.