مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10.. حلا شيحة تؤدي العزاء في القطة زكية

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10، لا زالت الأحداث تتصاعد بين عائلة «مختار» خالد النبوي، و«مي» التي تجسد دورها الفنانة حلا شيحة .

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10

توجهت حلا شيحة لمنزل مختار أبو المجد ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10 لتقديم واجب العزاء في القطة زكية، بعد وفاتها حيث حزنت عليها العائلة بشدة .

وانهارت مايا ابنة خالد النبوي بسبب موت قطتها زكية، ولكنها قررت أن تعامل حلا شيحة معاملة قاسية بعدما جاءت إلى المنزل، وأحضرت لهم «كوكيز».

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.