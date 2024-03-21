بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 21-3-2024 في اليوم الحادي عشر من رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

وفي السطور التالية تبزر«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 21-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الخميس 21-3-2024

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 21-3-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:21 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:59 صباحًا، والشروق 6:13 صباحًا، وصلاة الظهر 12:17 مساءً، وصلاة العصر 3:40 مساءً، وصلاة العشاء 7:51 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 21 مارس بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:35 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:10 صباحًا، والشروق 6:26 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الخميس 21-3-2024 عند الساعة 6:32 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:07 صباحًا، والشروق 7:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 21-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 21-3-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:52 صباحًا، والشروق 5:43 صباحًا، وصلاة الظهر 11:47 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:22 مساءً.