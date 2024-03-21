يصوم الشعب السعودي والمقيمون في المملكة العربية السعودية اليوم الـ11 من شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 21-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد الصلوات وتناول طعام الإفطار والسحور وأداء صلاة القيام.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 21-3-2024

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 21-3-2024 فتكون أوقات الصلاة في مكة المكرمة، حيث يؤذن الفجر 05:08 وتشرق الشمس الساعة 06:24، ويؤذن الظهر الساعة 12:28، ويؤذن العصر الساعة 3:53، ويؤذن المغرب الساعة 6:33، وتؤذن العشاء الساعة 8:03 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم

أوقات الصلاة في المدينة المنورة، حيث يؤذن الفجر 05:06 وتشرق الشمس الساعة 06:24، ويؤذن الظهر الساعة 12:29، ويؤذن العصر الساعة 3:55، ويؤذن المغرب الساعة 6:33، وتؤذن العشاء الساعة 8:03 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 21-3-2024

أوقات الصلاة في أبها، حيث يؤذن الفجر 4:59 وتشرق الشمس الساعة 06:13، ويؤذن الظهر الساعة 12:17، ويؤذن العصر الساعة 3:40، ويؤذن المغرب الساعة 6:40، وتؤذن العشاء الساعة 7:51 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 21-3-2024

أوقات الصلاة في الدمام، حيث يؤذن الفجر 4:23 وتشرق الشمس الساعة 5:42، ويؤذن الظهر الساعة 11:47، ويؤذن العصر الساعة 3:13، ويؤذن المغرب الساعة5:51، وتؤذن العشاء الساعة 7:21 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم السبت 21-3-2024

أوقات الصلاة في العاصمة الرياض، حيث يؤذن الفجر 4:38 وتشرق الشمس الساعة 5:56، ويؤذن الظهر الساعة 12:00، ويؤذن العصر الساعة 3:26، ويؤذن المغرب الساعة 6:05، وتؤذن العشاء الساعة 7:35 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد اذان العصر في السعودية اليوم السبت 21-3-2024

أوقات الصلاة في جدة، حيث يؤذن الفجر 05:10 وتشرق الشمس الساعة 06:26، ويؤذن الظهر الساعة 12:30، ويؤذن العصر الساعة 3:55، ويؤذن المغرب الساعة 6:35، وتؤذن العشاء الساعة 8:05 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد اذان المغرب في السعودية اليوم السبت 21-3-2024

أوقات الصلاة في نجران، حيث يؤذن الفجر 4:46 وتشرق الشمس الساعة06:00، ويؤذن الظهر الساعة 12:04، ويؤذن العصر الساعة 3:27، ويؤذن المغرب الساعة 6:09، وتؤذن العشاء الساعة 7:39 وبعدها تقام صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم السبت 21-3-2024

أوقات الصلاة في جازان، حيث يؤذن الفجر 4:58 وتشرق الشمس الساعة 06:12، ويؤذن الظهر الساعة 12:16، ويؤذن العصر الساعة 3:39، ويؤذن المغرب الساعة 6:21، وتؤذن العشاء الساعة 7:51 وبعدها تقام صلاة التراويح.