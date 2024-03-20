ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 ووقت الإفطار في عاشر أيام شهر الصيام، حيث تبدأ أيام المغفرة من بعد الإفطار، وهي العشر أيام الوسطى من شهر رمضان، فيما تختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب والفجر أيضًا كل يوم بحسب إمساكية رمضان 1445.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 ووقت الإفطار بالتفصيل لعاشر أيام الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم مبكرًا في نفس موعده بالأمس دون زيادة أو تأخير، فيما تزداد عدد ساعات الصيام اليوم بمقدار دقيقة واحدة زيادة مقارنةً بعددها أمس، فيما يأتي موعد أذان الفجر مبكرًا بالإضافة إلى مواقيت السحور والإمساك، وموعد شروق الشمس في الفيوم اليوم.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 20-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 20-3-2024 الموافق عاشر أيام شهر رمضان المبارك 1445 الساعة 6:08 مساءً وذلك وفقًا لإمساكية رمضان 2024، بينما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:25 مساءً، وتعقبها صلاة التراويح مباشرة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، فإنّها تؤدى عقب رفع الأذان بنحو 10 دقائق فقط بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف في بيان سابق، أي تبدأ صلاة المغرب في تمام الساعة 6:18 مساءً تقريبًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13:54 ساعة بزيادة دقيقة عن الأمس.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 20-3-2024

ويرتبط موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 20-30-2024 بموعد أذان المغرب ارتباطًا وثيقًا إذ يبدأ إفطار صيام اليوم العاشر في تمام الساعة 6:08 بالتزامن مع رفع أذان المغرب، فيما تأتي مواقيت الصلاة كالآتي:

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:31 مساءً.

موعد السحور: يبدأ 2:14 صباحًا.

موعد الإمساك: 4:14 صباحًا.

موعد الشروق اليوم: 6:00 صباحًا.