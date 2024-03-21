بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السوري موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 21-3-2024 في اليوم الحادي عشر من رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وفي السطور التالية تبزر«الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الخميس 21-3-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 21-3-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 5:50 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:11 صباحًا، والشروق 5:39 صباحًا، وصلاة الظهر 11:44 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:20 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وعن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 21 مارس بمدينة دمشق، ستكون عند الساعة 5:48 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:12 صباحًا، والشروق 5:37 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:10 مساءً، وصلاة العشاء 7:18 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا في حلب الخميس 21-3-2024 عند الساعة 5:44 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:05 صباحًا، والشروق 5:33 صباحًا، وصلاة الظهر 11:38 مساءً، وصلاة العصر 3:06 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 21-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 21-3-2024 في مدينة الرقة، سيكون عند الساعة 5:37 صباحًا، والشروق 5:26 صباحًا، وصلاة الظهر 11:31 مساءً، وصلاة العصر 2:59 مساءً، وصلاة العشاء 7:07 مساءً.