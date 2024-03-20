موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 20 مارس

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السورية عن موعد آذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024، الموافق اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وفي السطور التالية تبزر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 20-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الأربعاء 20-3-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا ليوم الأربعاء 20-3-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 5:48 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:14 صباحًا، والشروق 5:42 صباحًا، وصلاة الظهر 11:45 مساءً، وصلاة العصر 3:11 مساءً، وصلاة العشاء 7:18 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وعن موعد أذان المغرب في اليوم الأربعاء 20 مارس بمدينة دمشق، ستكون عند الساعة 5:46 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:14 صباحًا، والشروق 5:40 صباحًا، وصلاة الظهر 11:43 مساءً، وصلاة العصر 3:09 مساءً، وصلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا بحلب الأربعاء 20-3-2024 عند الساعة 5:43 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:08 صباحًا، والشروق 5:36 صباحًا، وصلاة الظهر 11:39 مساءً، وصلاة العصر 3:05 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الأربعاء 20-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الأربعاء 20-3-2024 بمدينة الرقة، سيكون عند الساعة 4:37 صباحًا، والشروق 5:31 صباحًا، وصلاة الظهر 11:34 مساءً، وصلاة العصر 3:00 مساءً، وصلاة العشاء 7:07 مساءً