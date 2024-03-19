كشفت وزارة الأوقاف السورية في اليوم التاسع من شهر رمضان عن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 مارس.

ويقدم «الوطن» في الفقرات التالية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 مارس، إذ يحرص المسلمون على معرفة المواعيد المختلفة حتى يتمكنون من الاستفادة من اليوم بأفضل طريقة لزيادة العبادات والتقرب إلى الله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 مارس

ويختلف موعد أذان المغرب في سوريا من محافظة لآخرى، فيكون موعدها في دمشق الساعة 6:45 مساء، وإليكم مواعيد الصلوات الأخرى:

- الفجر 5:14 صباحا

- الظهر 12:43 مساء

- العصر 4:05 مساء

- العشاء 8:15 مساء

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بحلب

فيما يكون موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 مارس في محافظة حلب بتمام الساعة 6:43 مساء، بينما يكون موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:08 مساء، وموعد صلاة الظهر الساعة 12:39مساء، والعصر في الساعة 4:05 مساء، والعشاء 8:13 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 مارس بحمص

يكون موعد أذان المغرب في محافظة حمص في تمام الساعة 6:38 مساء، بينما تكون صلاة المغرب في تمام الساعة 5:06 مساء، والظهر الساعة 12:35 مساء، والعصر الساعة 4:02 مساء، والعشاء في تمام الساعة 8:08 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة عدد الساعات التي سيتوجب عليهم الصيام فيها خلال اليوم بشهر رمضان ، لذا أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الثلاثاء، وهو نحو 13 ساعة و29 دقيقة ويختلف من محافظة إلى أخرى.