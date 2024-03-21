موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي اليوم

بعد الأحداث الكوميدية والشيقة التي ختم بها حزلقوم أحداث الحلقة الماضي، زاد اهتمام محبيه الفنان أحمد مكي في معرفة موعد عرض الحلقة 11من مسلسل الكبير أوي 8، وهل سينجح في الحصول على المفتاح وفتح الخزنة رغم محاصرة الشرطة للمكان؟.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

ومن المقرر عرض الحلقة11 من مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قناة ON يوميًا الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة الساعة 3 صباحًا، كما يعاد للمرة الثانية الساعة 3 مساءً،وتُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».