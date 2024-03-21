الدكتورة نجلاء الأهواني.. إنجازات اقتصادية مهمة وتكريم رئاسي في عيد الأم

تشهد احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، التي تُقام اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم نخبة من النساء الملهمات اللاتي سطّرن قصص نجاح مُشرّفة في مختلف المجالات، وبينهن الدكتورة نجلاء الأهواني، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، التي قدّمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية المُثابرة التي حققت إنجازات بارزة على المستويين الوطني والدولي.

الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أورد معلومات عن مسيرة الدكتورة نجلاء الأهواني الحافلة بالإنجازات، التي يتم تكريمها عنها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يلي.

معلومات عن الدكتورة نجلاء الأهواني

- تشغل الدكتورة نجلاء الأهواني منصب أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ عام 1998 وحتى اليوم.

- عُينت معيدة في الجامعة عام 1973.

- شغلت منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر، كما عملت بالمجلس الأعلى للجامعات.

- تولت منصب وزير التعاون الدولي، ومثلت مصر في العديد من المؤسسات والمحافل الدولية بما في ذلك، «البنك الأوروبي، بنك التنمية الإفريقي، البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي».

- شغلت «الأهواني» منصب نائب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومنصب مدير مركز الدراسات الأوروبية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- عملت مستشارة اقتصادية لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومكتب منظمة العمل الدولية في مصر، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.