تفاصيل احتفالية «مكانة المرأة المصرية عبر العصور» في جامعة عين شمس

نظّم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، احتفالية بعنوان «مكانة المرأة المصرية عبر العصور» بالتعاون مع كلية الآثار ومشاركة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق دكتور باسم محمد وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استضافت الندوة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ.

أهمية السياحة في مصر

أوضحت غادة شلبي دور المرأة الداعم في المجال السياحي ورفع الوعي والثقافة لتنمية السياحة، مشيرة إلى أهمية السياحة في مصر ودورها في دفع عجلة الاقتصاد وتطوير وتنمية الأماكن السياحية ورفع الوعي المجتمعي حول كيفية التعامل مع السائح، مشيرة إلى تميز مصر بالتنوع السياحي بين «سياحة الآثار والشواطئ»؛ مؤكدة أن مصر تمتلك أماكن سياحية متميزة عالميا مثل دهشور وسيوة.

أهمية نشر ثقافة بيئة جامعية

وأوضحت هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة نشأة الوحدة ودورها موضحة أهمية نشر ثقافة بيئة جامعية آمنة داعمة للمرأة، مشيرة إلى أن جامعة عين شمس تتميز بحصول المرأة بها على تمثيل أكثر من نصف عدد القيادات الجامعية بها.

ثم تناولت الدكتورة رباب جدة مدرس الآثار صورة المرأة في التاريخ المصري القديم حيث تم تقديس المرأة بكافة صورها ووظائفها وتوليها عدد من المناصب العليا بدء من اعتلائها كرسي العرش ومنصب القضاء وغيره من المناصب العليا بالدولة، وتجسيدها في صورة عدد من الآلهة، مؤكدة أن المرأة المصرية القديمة كانت تحظى بمكانة عالية ومقدرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة رانيا زيدان مدرس الآثار اليونانية والرومانية عددا من النماذج البارزة في العصر البطلمي مثل كليوباترا السابعة، منوهة بأن المرأة لم تحظ بمكانة عالية في الحضارة الإغريقية لفترة طويلة.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي يوضح مكانة المرأة عبر العصور من عصر المصري القديم إلى العهد الحديث وصولا إلى الفترة الحالية حيث تتقلد سبع وزارات ثم تم عرض فيلم تسويقي للسياحة في مصر.

أقيم على هامش الاحتفالية، معرضا فنيا بعنوان دور المرأة عبر العصور لطلاب كلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتورة نهى مصطفى عبد العزيز أستاذ التصوير ورئيس قسم التربية الفنية بالكلية.