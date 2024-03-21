مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11 لأحمد مكي.. هل ينجح حزلقوم في فتح الخزنة؟

يواصل حزلقوم خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11 لأحمد مكي، محاولاته المستميتة لفتح الخزنة والحصول على الصندوق بعد نجاح جوني في الحصول علي المفتاح.

جوني يسرق مفتاح البنك

واستطاع جوني خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي8 الحصول على مفتاح الخزنة الموجود به الصندوق الخاص بحزلقوم، ورغم محاصرة الشرطة للبنك من جميع الجهات استطاع جوني بحيلة ذكية أن يرسل لشقيقة المفتاح، والذي وضعه في مجموعة بلالين وتركها مع اتجاه الريح لتصل إلى حزلقوم المتواجد بصحبة طباظا فوق سطح البنك.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

وتناول مسلسل الكبير أوي خلال الجزء الثامن قصص ومغامرات جديدة لم تجذب الكبار فقط بل جذبت الأطفال أيضا بسبب الموضوعات التي أشبه بموضوعات ديزني، فقد تحول الكبير الذي يجسدة أحمد مكي في إحدى الحكايات لعقله أصبع وفي حكاية أخري لبينوكيو.