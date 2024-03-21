سر المحلات السوري.. أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية بالجبن

على سفرة الإفطار تنتشر أنواع الحلويات، لكن تظل الكنافة النابلسية أقربهم إلى القلب، فهي تتمتع بالطعم الوسط الذي يجمع بين الحلو والحادق، وتعد من أشهر أنواع الكنافة المنتشرة في بلاد الشام وفلسطين، تكون حشوتها حادقة نوعا ما، وقلب طري لكنها من الخارج مقرمشة، وهذه الوصفة قدمتها الشيف فاطمة أبو حاتي خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ونستعرضها في السطور التالية

طريقة عمل الكنافة النابلسية

نصف كيلو كنافة.

ربع كوب جبنة عكاوي وهي جبنة بيضاء فلسطيني مالحة.

ربع كيلو موتزاريلا.

ربع كوب سكر بودرة.

ربع ملعقة صغيرة بودرة زعفران.

كوب سمنة بلدي.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

لعمل الكنافة النابلسية بالجبنة، في البداية انقعي الجبنة العكاوي في المياه حوالي 8 ساعات حتى تصفي الملح الموجود بها.

- غيري مياه نقع الجبن كل ساعتين حتى تخرج كل الملوحلة.