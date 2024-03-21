سر المحلات السوري.. أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية بالجبن
كتب:
نرمين عزت
09:19 ص | الخميس 21 مارس 2024
الكنافة السوري
على سفرة الإفطار تنتشر أنواع الحلويات، لكن تظل الكنافة النابلسية أقربهم إلى القلب، فهي تتمتع بالطعم الوسط الذي يجمع بين الحلو والحادق، وتعد من أشهر أنواع الكنافة المنتشرة في بلاد الشام وفلسطين، تكون حشوتها حادقة نوعا ما، وقلب طري لكنها من الخارج مقرمشة، وهذه الوصفة قدمتها الشيف فاطمة أبو حاتي خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ونستعرضها في السطور التالية
طريقة عمل الكنافة النابلسية
- نصف كيلو كنافة.
- ربع كوب جبنة عكاوي وهي جبنة بيضاء فلسطيني مالحة.
- ربع كيلو موتزاريلا.
- ربع كوب سكر بودرة.
- ربع ملعقة صغيرة بودرة زعفران.
- كوب سمنة بلدي.
طريقة عمل الكنافة النابلسية
لعمل الكنافة النابلسية بالجبنة، في البداية انقعي الجبنة العكاوي في المياه حوالي 8 ساعات حتى تصفي الملح الموجود بها.
- غيري مياه نقع الجبن كل ساعتين حتى تخرج كل الملوحلة.
- افركي الكنافة بعد خروجها من الفريزر فورا حتى تفرك بسهولة وتكون ناعمة جدا.
- وفي بولة ضيفي على الكنافة كمية من السمنة واجعلي الكنافة تتشربها ثم ضيفي إليها السكر البودر ولون الزعفران.
- بعدما تتداخل المكونات تتداخل السابقة عند خلط مع الكنافة.
- في صنية مقاس 28 ضعي عليها القليل من السمن وادهني بها الصينية حتى لا تلتصق الكنافة بها.
- ومن فوائد السمن حتى لا تخرج الكنافة من الصينية أو تحرق.
- ابدأي بإضافة الجبن بشرط أن تكون متقطعه شرائح ووزعيها واضيفي عليها الجبن الموتزاريلا فوقها ثم بعد ذلك بـ باقي الكنافة.
- واضغطي الكنافة من الحواف والجوانب ثم وزعي باقي السمنة المتبقية علي الوش
- ادخليها على أرضية فرن سخن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لون ذهبي من الأطراف.