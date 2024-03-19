طريقة ومدة تخزين الكنافة.. «هتفضل طازة لأطول وقت ممكن»

الكنافة تعد من الأطباق الرئيسية في شهر رمضان المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ واستغراقها وقت قصير في تحضيرها، لكن قد تواجه بعض السيدات صعوبة في عملها، لذلك تبحث عن طرق للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة، وتلجأ إلى تخزينها في الفريزر، لأنها تحتوي على مكونات سريعة الفساد.

وتختلف مدة تخزين الكنافة حسب نوعها وطريقة وضعها في الفريزر، فالكنافة المجمدة يمكن تخزينها حتى 6 أشهر، أما الكنافة المحشية يمكن تخزينها من يومين لثلاثة، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

خطوات طريقة تخزين الكنافة في الفريزر

يمكن حفظ وتخزين الكنافة في الفريزر بعد الفرم والتفتيت، لكن من الضروري وضعها في عبوات طعام محكمة الغلق أو طبق فويل مغلف جيدًا أو وضعها في كيس بلاستيك ويغلق جيدًا حتى لا تتغير رائحتها أو طعمها في الفريزر خلال فترة التجميد، كما يُفضل عند حفظ الكنافة أنّ توزع على أكياس أو أطباق لتكون بمقدار الاستخدام الواحد في كل مرة.

والكنافة المحشية وسكرها كامل، يفضل حفظها في أطباق وصواني فويل، لأنها لا تأخذ حيزًا في الفريزر إضافة إلى أنّ الأطباق ستستخدم في تسويتها فور خروجها من الفريزر.

طريقة عمل الكنافة بعد تجميدها

في البداية تُفرك الكنافة بالسمنة وقليل من السكر البودرة.

توضع في الصينية.

تضاف طبقة أخرى من الكنافة.

تُدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم وتسقى بالشربات وتزين بالمكسرات.

نصائح عند تخزين الكنافة

عدم ترك الكنافة في الشمس.

يجب حفظها في مكان بارد وجاف.

يفضل استخدام وعاء محكم الإغلاق أو كيس بلاستيكي.

تأكد من إخراج الهواء من الكيس قبل إغلاقه.

علامات فساد الكنافة

قشور زائدة.

رائحة غير طبيعية.

طعم مختلف.

طريقة عمل الكنافة الطرية