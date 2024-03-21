ما زال الفنان أحمد مكي يحاول الحصول على الصندوق المسروق منه رغم حصار الشرطة للبنك من جميع الجهات، وذلك خلال الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8، والتي تعرض عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11 على قناة ON اليوم

ويستمر أحمد مكي الليلة خلال الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي 8 والمُذاع على قناة ON، ويُعرض الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة ذاتها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

وتصدرت الحلقات الاولي من المسلسل التريند بسبب الطابع الجديد الذي اتسمت به حيث جذبت الأطفال بسبب حكايات أشبه بعالم ديزني، حيث تحول الكبير إلى عقلة أصبع في عالم الجن، ثم تحول إلى بينوكيو.