أجمل عبارات تهنئة عيد الأم 2024.. اللهم احفظ لي جنتي وأطل في عمرها

«حملتك وهنًا على وهن، وسهرت على راحتك، وأحبتك أكثر من نفسها»، مهام كثيرة تقوم بها الأمهات بمحبة كبيرة دون كلل أو ملل، فالأهم أن ترى أولادها سعداء أصحاء لا ينقصهم أي شئ، ورغم الدور الكبير الذي تقوم به الأمهات ولا يضاهيه شيئا، يحتفل ملايين المصريين اليوم بعيد الأم، الموافق 21 مارس من كل عام، للاعتراف بحبها والامتنان لها، ولأن الله سبحانه وتعالي ورسوله أوصانا بطاعتها، وإظهار جزء بسيط لها بالعرفان لجميلها بإرسال أجمل عبارات تهنئة عيد الأم 2024.

عبارات تهنئة عيد الأم 2024

تتعدد عبارات تهنئة عيد الأم 2024، احتفاءً بتلك المناسبة، ومن بينها «أُحبك يا أمي بقدر لا يوازي تضحيتك وحبك، وبكامل الفخر ارفع أسمى التهاني وعبارات الشكر لكِ يا أمي الحبيبة»، «دمتي بخير يا أمي يا عشقي الأول يا نبض قلبي ونور عيني».

«استحضر اليوم تضحياتك، فلكِ مني ألف تحية وحب، وكل عام وأنت بخير يا مهجة القلب»، من بين عبارات تهنئة عيد الأم 2024: «أنا لا شيء دون وجودك يا أمي، أدامك الله فوق رأسي ما حييت يا حبيبتي».

وغيرها من العبارات من أشعار للأديب نزار قباني: «سلامات إلى بيت سقانا الحب والرحمة إلى أزهارك البيضاء يا فرحة وحب وساحة النجوم»، إذ تعد أجمل عبارات تهنئة عيد الأم 2024.

اكتب إيه لماما في عيد الام؟

«شكرًا على كل شيء قدمتيه لي منذ ولدت، عيد أم سعيد»، من أهم عبارات تهنئة عيد الأم هي الشكر لها والاعتراف بفضلها، برسائل مختلفة ورومانسية تحمل لها كافة مشاعر الدفء والامتنان: «أنت النجوم التي تنير لي الطريق دومًا، أشكرك لأنك فعلتِ أكثر ما في وسعك لفرحي ونجاحي».

دعاء للتهنئة في عيد الأم 2024

الأم من أجمل النِعم التي لا تعوَّض في الدنيا، والدعاء لها ضمن عبارات التهنئة:

«اللهم احفظ لي جنتي وأطل في عمرها وبارك فيها».

«اللهم اكتب لأمي كل الخير، فإنها تحملت فوق طاقتها لإسعادنا».

«اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته».

«اللهم ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع يا أرحم الراحمين».

صور تهنئة عيد الأم 2024

ومن الممكن إرسال صورًا لها تحمل عبارات التهنئة للأم، فكل الطرق تؤدي إلى التعبير عن جزء من حبها وعرفانًا لجميلها وما تفعله من أجل أسرتها: