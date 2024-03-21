الحالة المرورية في ميادين القاهرة والجيزة.. تباطؤ حركة السيارات بالهرم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وبسنت الحسيني ومحمد عبده، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ويشهد شارع الموسكي كثافات مرورية، وكذلك الأمر في شارع عبدالعزيز حتى ميدان طلعت حرب الذي توجد به سيولة مرورية تختفي تدريجيا بالوصول للمتحف المصري، أما كوبري أكتوبر حتى شارع رمسيس تظهر عليه كثافات مرورية.

كثافات مرورية في شارع رمسيس

وتوجد كثافات مرورية في شارع رمسيس، والتي تستمر حتى شارع الجيش وصولا إلى ميدان العباسية، كما تظهر كثافات مرورية بسيطة لدى تقاطع شارع صلاح سالم، بينما كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، أما كوبري المطار تظهر عليه كثافات بسيطة تقل تدريجيا بالدخول إلى طريق المطار.

الحالة المرورية في محافظة الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، يشهد شارع فيصل كثافات نسبية تبدأ من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي يتواجد بها كثافات مرورية كبيرة تقل لدى محطة التعاون.

وضع المرور أعلى محور صفط

وتظهر كثافات مرورية أعلى محور صفط، والتي تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة، أما شارع الهرم يشهد تباطؤ في حركة السيارات بداية من منطقة مشعل، كما توجد كثافات في شارع العشرين حتى منطقة الطالبية، وأيضا أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني.