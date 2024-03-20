«الحركة الوطنية» يوزع 500 كرتونة لدعم الأسر الأكثر احتياجا في الجيزة

شارك عدد كبير من المواطنين في فعالية «رمضان يجمعنا»، التي نظمها أمانة حزب الحركة الوطنية في محافظة الجيزة، بمشاركة أعضاء الحزب بالمحافظة.

وتضمنت الفعالية توزيع 500 كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة إمبابة، في إطار دور الحزب بالقيام بدوره الوطني في دعم الأسر لأكثر فقرًا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة مئات الشباب من أمانة حزب الحركة الوطنية بالمحافظة حيث قاموا بتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا بالدائرة.

500 كرتونة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة

ووجه الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الجيزة، الشكر للأجهزة التنفيذية في تسهيل إجراءات تنظيم الفعالية، ومساعدة الحزب في إيصال كرتونة رمضان للمستحقين، كما وجه الشكر لشباب الحزب على الجهود التي بذلوها خلال تلك الفعالية.

وأكد «مجدي»، أن هذه المبادرة تحاول مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، ودعم الدولة المصرية، من منطلق الدور المجتمعي للحزب، ومساهمة في الخدمة المجتمعية بالمحافظة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل توجه القيادة السياسية لمبادرات الخير والتي تعكس دور الأحزاب في المشاركة في قوافل الخير وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جمهوريتهم الجديدة.