مسلسل سر إلهي الحلقة 11.. هل تسامح نصرة أخوتها بعد التسبب في سجنها؟

حرصت روجينا في دور نصرة بمسلسل سر إلهي على مدار الحلقات الماضية على الانتقام من كافة الأشخاص الذين تسببوا في أذاها، إذ شهدت الحلقة العاشرة من المسلسل انتقامها من أحمد سلامة في دور عزمي المحامي الذي تآمر عليها وجعلها تتعرض للسجن واتهامها في قضية قتل هارون، بالإبلاغ عن حيازته ذهب مزور، كما نالت مي سليم في دور شاهيناز نصيبها أيضا بعد معرفتها بخيانة زوجها لها، لنرى في مسلسل سر إلهي الحلقة 11 ما يحدث مع الآخرين.

مسلسل كامل العدد الحلقة 11.. هل تسامح نصرة أخوتها بعد تسببهم في حبسها؟

وبالنسبة لأخوة نصرة الذين شهدوا زورا ضدها، ذكرت نصرة في الحلقات السابقة أن أخوتها يظلون أخوتها مهما حدث منهم، وأنها لن تستطيع إيذاءهم على الإطلاق، ولكنها ترغب في تأديبهم فقط على ما فعلوه، ونتابع في مسلسل سر إلهي الحلقة 11 ما ستفعله نصرة مع أخوتها.

أبطال مسلسل سر إلهي

وعن مسلسل سر إلهي فهو مسلسل إثارة وتشويق، يناقش قضية تعرض إحدى السيدات إلى الظلم بسبب طمع أخواتها، والمسلسل من بطولة روجينا، وأحمد مجدي، ونهى عابدين، ومحمد ثروت، ورنا رئيس، ومي سليم، ومراد مكرم، ومحمود حجازي.