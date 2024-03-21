على مدار الحلقات الـ10 الماضية من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تعرضت في دور نصرة لظلم كبير أدى إلى دخولها السجن ووفاة ابنتها، الأمر الذي جعلها ترغب في الانتقام ممن آذوها بعد خروجها من السجن، وخصوصًا بعد أن حصلت على ذهب هارون الذي وهبه لها قبل أن يتوفى، ما يجعل متابعي المسلسل يهتمون بمعرفة موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي.

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سر إلهي.. هل تواصل روجينا انتقامها؟

وفي الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي، انتقمت نصرة من مي سليم في دور شاهيناز، بعد أن جعلتها تعرف بخيانة زوجها لها إذ تزوج عليها، لتكون تلك أكبر مصائبها، كما أنها أبلغت عن عزيز بعد حصوله على الذهب المزور الذي خدعته به ليترك عزمي الذي يساعدها.

وعن موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سر إلهي، فيتمّ عرض الحلقة على قناة cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتمّ إعادتها في تمام الساعة، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 11:30 صباحًا.