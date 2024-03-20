مسلسل سر إلهي الحلقة 10.. روجينا توقع عزيز في فخ الذهب وملك تعود لوالدها

بعد أن قام عزيز الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة، باختطاف ملك حفيدة صلاح عبدالله الذي يجسد دور رزق، جاء وطلب من عزمي أن يعطيه الذهب مقابل أن يرد له ابنته، فوافق عزمي «محسن منصور» على طلبه، واتفقا على موعد للقاء، وبالفعل جاء الموعد وتسلم عزمي ابنته واستلم عزيز الذهب، ولكن كانت المفاجأة بعد ذلك.

الذهب ليس حقيقيا!

عندما تم عرض ذلك المشهد في الحلقة التاسعة من مسلسل سر إلهي، ظن المشاهدون أن عزمي قد باع روجينا التي تجسد دور نصرة، وقرر أن يستعيد ابنته ولو كان ثمنها الخلاص من الذهب برمته، ولكن مرت المشاهد، واكتشفنا أن نصرة هي التي أمرت عزمي بذلك، ولكن ليس على حساب ذهبها، بل طلبت أن يتم تزوير كمية من الذهب الذي يتكون من مجموعة من المعادن الزهيدة، وطلاؤها بلون ذهبي، وبذلك يتمكنون من إرجاع الفتاة المخطوفة دون المساس بالذهب الحقيقي، وبالفعل وقع عزيز في الفخ.

اكتشف عزيز أنه قد وقع في فخ الذهب المزور ذاك بعد أن مر تم القبض عليه صحبة الذهب، وعند تحقق الشرطة من جودة اكتشفوا أنه ليس إلا معادن رخيصة مطلية بلون ذهبي لامع، وهنا بدأ التحقيق معه عن سبب ذلك التزوير.

نصرة تنتصر وأعدائها يفشلون

بعد هذه الانتصارات المتتالية التي قامت بها نصرة ضد الذي ظلموها قبل ذلك، وتسببوا في دخولها السجن، باعت كمية من الذهب الذي بحوزتها، واشترت فيلة، ثم ذهبت إلى سعد وطلبت منه شراء أغلى سيارة عنده والتي يقدر ثمنها بـ17 مليون جنيه.