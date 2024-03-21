خلال الحلقة العاشرة تمكنت روجينا التي تجسد دور نصرة من الانتقام من أغلبية أعدائها، واشترت فيلا وسيارة، من خلال قطع الذهب التي أوصى لها بها رجل الأعمال هارون، ولكن ماذا تنوي أن تفعل بعد ذلك؟ هذا ما توضحه الحلقات المقبلة، ولذا نوضح لكم مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11 عبر السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11

تم تحديد مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11، لتكن في تمام الساعة 12 صباحًا، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

وانتهت الحلقة العاشرة من المسلسل، بمجموعة من الأحداث المتضاربة التي تنطوي على أشياء خطيرة، وفيها أن نصرة طلبت من عزمي أن يحرق قلب سراج (مراد مكرم) على ابنته، كما فعل بها قبل ذلك، ومن ذلك أيضا أن شاهيناز طلبت من عزيز (أحمد سلامة) أن يقتل سراج، وبذلك يبدو أن سراج سيكون هو الضحية المقبلة التي ستأتيها الضربة من زوجته شاهيناز ونصرة.