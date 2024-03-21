ملخص الحلقة 10 من مسلسل سر إلهي.. روجينا تواصل الانتقام بلا رحمة

خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل سر إلهي، تمكنت الفنانة روجينا التي تجسد شخصية نصرة، من الوصول إلى غالبية أهدافها المنشودة، والانتقام من أولئك الأشخاص الذين سببوا لها كثير من المتاعب والشقاء في حياتها.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل سر إلهي

بعد أن قامت نصرة خلال مسلسل سر إلهي بإيقاع شاهيناز في قبضتها وعرفتها بخيانة زوجها لها، تمكنت كذلك من إيقاع عزيز (أحمد سلامة) في قبضة الشرطة، عندما أمرت عزمي (محسن منصور) بأن يزوّر كمية من الذهب ويعطيها لعزيز، مقابل أن يرد له ابنته، وما أن توجه بها عزيز ناحية القاهرة حتى وقع في قبضة الشرطة، وبدأ التحقيق معه على حيازته هذا الذهب المزور.

نصرة تتخلص من سبائك الذهب

وأمرت نصرة عزمي بأن يستبدل مجموعة من سبائك الذهب التي بحوزتها، مقابل أن يأخذ عمولة على ذلك، ثم اشترت بها فيلا وتوجهت إلى سعد (محمد ثروت) وطلبت منه شراء سيارة فخمة.

أما شريف الذي كان ضمن عصابة السوء التي تكالبت ضد نصرة، فلم تتركه يفلت منها هكذا أيضًا، فأثناء وجوده في حفلة غنائية له، اتفقت مع شخص ليصعد إلى خشبة المسرح، ويبدأ في مبارزة بالغناء بكلمات عتاب له.