رئيس جامعة عين شمس يشهد حفلة تخرج دفعة 2023 بكلية الطب

احتفلت كلية الطب جامعة عين شمس بتخرج دفعة جديدة من الأطباء، دفعة 2023، الذين يُمثلون إضافة مُميزة للقطاع الطبي المصري، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبحضور الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رانيا صلاح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس

في كلمته تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بخالص التهاني لأولياء أمور الخريجين بوصفهم الأكثر سعادة في هذه اللحظة، مُقدماً الشكر لهم على الجُهد المبذول من قبلهم لدعم أبنائهم خلال فترة دراستهم، مشيداً بدور مستشفيات جامعة عين شمس في منظومة الرعاية الصحية في مصر، الذي ظهر جلياً في أزمة كورونا.

التعلم في المجال الطبي مُستمر بعد التخرج

قال الدكتور محمد ضياء، إن الحصول على البكالوريوس يُعد بداية لطبيب قادر على مُمارسة المهنة، لكن التعلم في المجال الطبي مُستمر في ظل رسالة سامية تستوجب جُهدا مُختلفا في تطوير الذات إلى جانب جزء إنساني لابد من مٌراعاته لتخفيف آلام ومعاناة المرضى، مؤكدا أن حفلات التخرج تٌعطى طاقة إيجابية وحافز أكبر لتهيئة الظروف لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الجامعة.

وفي كلمته هنأ الدكتور على الأنور عميد كلية الطب الخريجين على انتهاء مرحلة مليئة بالتحديات كانوا فيها على قدر المسؤولية وتمكنوا من عبورها بنجاح، مٌشيراً إلى أن اليوم يُعد بداية لمرحلة جديدة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والإيمان بأهمية عملهم.

وهنأ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة السابق الطلاب مٌقدما الشكر لعائلات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد خلال فترة دراستهم حتى تكللت جهودهم اليوم بنجاح أبنائهم، ناصحا ًالأطباء الجدد باتباع خطوات ثابتة مٌخططة لبداية طريق المهنة، وهم فخورون بانتمائهم لكلية الطب جامعة عين شمس، التي نشأت منذ 75 عاماً قبل نشأة جامعة عين شمس، حيث نشأت مستشفيات الدمرداش منذ 1928، وبدأ بها العمل فعلياً في 1932، وقاربت على تخطى القرن في تقديم الخدمة الطبية للمجتمع.