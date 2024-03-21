مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. هل يتورط أحمد مكي مع العصابة؟

تتصاعد أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يُعرض يوميًا على قناة أون عقب الإفطار مباشره، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد.

هل يتورط الكبير أوي مع العصابة؟

وشهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي8 تورط الكبير مع العصابة بسبب مربوحة، إذ ذهب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء مربوحة والعترة، ليجد داخل قسم الشرطة بث مباشر من قناة إخبارية عن وجود عصابة متورطة في السطو على بنك.

ويكتشف الكبير أنَّ القناع الذي ترتديه العصابة يشبه وجه الكبير، ويتعجب من ذلك بصوت عالي داخل القسم، ويلفت نظر الضابط والذي يتحفظ عليه، ويبدأ في مساءلته عن علاقته بالعصابة.

وأنكر الكبير في بداية الأمر ولكن عند سماع صوت إحدى أفراد العصابة يدرك أنه شقيقه جوني.