تحذير رسمي من 4 أدوية مغشوشة في السوق.. بينها علاج شهير للسعال

أصدرت هيئة الدواء تحذيرا مهما بشأن 4 أدوية مغشوشة في السوق، مشيرة إلى أن هذه الأدوية طبقا لإفادة الشركة توجد عبوات مقلدة منها، لذا جرى وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

وطالبت الهيئة المواطنين بأنه في حال الشك في المستحضر الصيدلي، لا بد من مراجعة الصيدلي سواء بالاتصال بالخط الساخن التابع للهيئة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وجاءت الأدوية المغشوشة على النحو التالي:

تحذير من 4 أدوية مغشوشة

- الدواء الأول دواء يستخدم لإزالة خشونة وجفاف الجلد والقدمين، ويعالج تشقق البشرة والكعب والمرفقين وهو DEPILATORY WAX PINE RESIN AND BEESWA

- الدواء الثاني وهو Ciprofar 500mg، يستخدم لعلاج الجيوب الأنفية الحادة، والإسهال الناتج عن العدوى، والتهابات القصبات.

مضاد حيوي شهير لعلاج التهاب الجهاز التنفسي

- الدواء الثالث يستخدم لعلاج السعال وهو Osipect syrup

- الدواء الرابع Serviflox FCT 500 mg هو مضاد حيوي شهير لعلاج التهاب الجهاز التنفسي