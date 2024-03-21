رغم فوائده.. «القومي للبحوث» يحذر 4 فئات من الإفراط في تناول العرقسوس

حذر المركز القومي للبحوث مرضى الضغط الدم المرتفع، والقلب والسيدات الحوامل والمرضعات من تناول العرقسوس، موضحا خلال بيان صحفي أن الإفراط في استخدامه يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

فوائد العرقسوس على الجسم

وكشفت الدكتورة أمل الفقي، أستاذ مساعد بقسم العقاقير بالمركز القومي للبحوث، عن دراسة جديدة أثبت فوائد مشروب العرقسوس، جاء فيها أن: «العرقسوس من أشهر المشروبات الشعبية في شهر رمضان، ويتميز بأنه يروي العطش، ويسهم في تحقيق نسبة كبيرة من المياه التي يحتاجها جسم الإنسان».

مشروب العرقسوس وفوائده لصحة الإنسان

وأوضحت الفقي وفقا لتقرير صادر عن المركز أن مشروب العرقسوس يعمل على علاج قرحة المعدة وتطهير الجهاز التنفسي من البلغم وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، والوقاية من السرطان، والحفاظ على صحة الكبد، وعلاج التهاب الحلق، والتخفيف من ألم المفاصل، فضلا عن تنظيم مستويات السكر في الدم.