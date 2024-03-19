«القومي للبحوث» يحذر هذه الفئة من الصيام.. تؤثر على صحتها

مع حلول شهر رمضان الكريم، تكثر التساؤلات عن أثر الصيام على السيدة الحامل، وما المحاذير والشروط الواجب اتباعها قبل الإقدام على صوم الشهر الفضيل، وردًا على هذه التساؤلات، أكد الدكتور محمود حسام الدين زعتر، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، والباحث بقسم الصحة الإنجابية بالمركز القومي للبحوث، أنّ السيدة الحامل يمكنها الصوم في رمضان، بعد استشارة الطبيب أو الطبيبة المتابعة لحالتها وحالة الجنين الصحية.

وقال الباحث بالمركز القومي للبحوث، إنه وفقًا لتقرير صادر عن المركز، فإن معظم السيدات الحوامل، حتى اللاتي لا يصمن في رمضان، تتغير عاداتهن الغذائية في هذا الشهر، من حيث عدد الوجبات ونوعية الغذاء المتناول، وكثيرًا منهن لا يأكلن إلا مرتين فقط، حتى المفطرات منهن، كما تكثر البعض من الإقبال على الحلويات والنشويات والعادات الغذائية غير الصحية ما يضر بها.

الإكثار من تناول الفاكهة والسلطة الخضراء

وأكد أنه يمكن السماح بالصيام للمرأة الحامل في الشهور الستة الأخيرة من الحمل، إذا لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية تمنعها من أداء فريضة الصوم، على أن تتناول في وجبة الإفطار ما تحتاجه من بروتينات ونشويات ودهون بكمية كافية، ويجب أيضاً الإكثار من تناول الفاكهة والسلطة الخضراء، لما تحتويه على العديد من الأملاح والفيتامينات.

وأوضح أنه إذا لم يجد الجنين الغذاء الكافي له، يبدأ أولاً فى التوقف عن الحركة للمحافظة على كمية الطاقة المخزونة لديه لتوفيرها للأعضاء الأساسية بالجسم، مثل المخ والقلب، وإذا طالت فترة حرمان الجنين من الغذاء لعدة أسابيع، يبدأ فى حرق كمية الدهون الموجودة بالكبد والعضلات، وهنا يتعرض لنقص النمو، ويعاني من اختلال في التمثيل الغذائي، ويولد طفل قليل الوزن يعاني من مشاكل صحية كثيرة، مشيرا إلى أنّ ذلك لن يحدث في أثناء صيام شهر رمضان، لأن الجنين سيستمد غذاءه من المخزون المتوافر بجسم الأم فضلا عن تنوع وجبتي الإفطار والسحور.

تناول التمر ضمن وجبة الإفطار

وأشار إلى أنه لا ينصح بالصيام لمن تعاني من الأنيميا الحادة أو نقص السكر أو التعرض لحالات الإغماء المتكررة، بينما يمكن للأم، الصيام دون التخوف من أن يتأثر الجنين، وهذا الكلام ينطبق فقط على السيدات الحوامل اللاتي لا يعانين من أي مشاكل صحية في أثناء الحمل، مثل ارتفاع ضغط الدم أو سكر الحمل.

وتابع أنه يجب أن تحرص السيدة الحامل على تناول التمر ضمن وجبة الإفطار، لما يحتويه من سكريات سهلة الهضم ومعادن يكون الجسم في أمس الحاجة إليها بعد ساعات الصيام، ثم تبدأ في تناول الشوربة ومعها بعض الفطائر الطازجة، ثم تتوقف عن الطعام لفترة لأداء صلاة المغرب، لأن هذا يعطي فرصة للمعدة للبدء في العمل بعد ساعات الكسل الطويلة، ويمنع الشعور بالتعب والإحساس بعدم القدرة على التركيز وانتفاخ وحرفان المعدة والقولون بعد تناول الإفطار الثقيل مرة واحدة، وهو ما تشكو منه معظم السيدات الحوامل بعد الصيام.