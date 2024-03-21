جداول رواتب أئمة الأوقاف بعد تعيين 1000 إمام جديد.. تصل لـ9150 جنيها

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في فبراير الماضي عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، وهو ما أعلن عنه الدكتور محمد مختار جمعة خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الأئمة ضمن الزيادة المقررة للعاملين بالدولة.

وأكّد وزير الأوقاف أن الأئمة الحاصلين على الدرجة الثالثة سواء من فئة الليسانس الجدد، أو الليسانس تعيين 2019، يحصلون على راتب قدره 9150 جنيًا تقريبًا، كما أنّه من المقرر أن يحصل الأئمة الحاصلين على الدرجة الثالثة من غيري حملة الماجستير والدكتوراه على مُرتب وقدره ة 9150 جنيهًا تقريبًا.

جدول مرتبات أئمة الأوقاف

وحصلت «الوطن» على جدول المرتبات للأئمة والتي جاءت كالتالي:

جاء جدول المرتبات للأئمة الحاصلين على درجة الماجستير، سيحصلون على راتب 10655 جنيهًا تقريبًا بعد الزيادة أما الحاصلين على درجة الدكتوراه، سيحصلون على 11450 جنيهًا تقريبا بعد الزيادة.

أما الأئمة على الدرجة الثانية من الحاصلين على الليسانس سيحصلون على 10055.50 جنيه تقريبا، أما حملة الماجستير سيحصلون على راتب قدره 10655 جنيهًا، والحاصلون على درجة الدكتوراه سيحصلون على 11450 جنيهًا.

أما الأئمة المعنيين على الدرجة الأولى من حملة الليسانس سيحصلون على راتب 11192 جنيهًا، وحملة الماجستير سيحصلون على 11790 جنيهًا، أما حملة الدكتوراه سيحصلون على راتب قدره 12292 جنيهًا تقريبًا.