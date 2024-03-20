«الأوقاف»: تخصيص 10 ملايين جنيه للجوائز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنَّه تمّ تخصيص 10 ملايين جنيه كجوائز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مؤكّدًا أهمية استمرار برامج التدريب والتثقيف للأئمة والوعاظ والخطباء وتشجيعهم لإكمال الدراسات العليا، إذ بلغ عدد الأئمة من حملة درجات الماجستير والدكتوراه بالوزارة 7 آلاف إمام.

زيادة إيرادات الأوقاف إلى 2 مليار و285 مليون جنيه في 2023

وأضاف وزير الأوقاف في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّه تم تقديم العديد من الجهود في مجال خدمة القرآن الكريم، وذلك من خلال تخصيص 10 ملايين جنيه كجوائز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بالإضافة إلى حرص الوزارة على رعاية أموال الوقف وزيادتها لتساهم في المشروعات التنموية المختلفة، إذ زادت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية مني 500 مليون جنيه في 2014 لتبلغ 2 مليار و285 مليون جنيه في 2023، وبنسبة زيادة بلغت 18% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بالفترة من نفسها من العام الماضي.