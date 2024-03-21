موعد انتهاء فصل الشتاء 2024 في مصر رسميا.. اعرف درجات الحرارة في آخر أيامه

تذبذب في حالة الطقس بين الارتفاع والانخفاض شهدته جميع الأنحاء منذ بداية شهر مارس، إذ يتميز ذلك الوقت من العام بتلك الأجواء التي تتسبب بها ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، الأمر الذي يجعل الكثيرين يرغبون في معرفة موعد انتهاء فصل الشتاء 2024 في مصر.

رسميا.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2024 في مصر

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن» إنَّ موعد انتهاء فصل الشتاء 2024 في مصر يكون يوم 21 مارس من كل عام، والذي يوافق اليوم الخميس، ويتبقى ساعات قليلة على انتهاء الفصل بانتهاء اليوم الذي يشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في آخر أيام فصل الشتاء 2024 في مصر

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أنَّ يسود اليوم الخميس الموافق 21 مارس آخر أيام فصل الشتاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في آخر أيام فصل الشتاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 15 درجة مئوية.