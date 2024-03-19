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المرصد المناخي في العريش: رياح وأمطار تضرب قرى شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
02:37 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
شوارع مدينة العريش

شوارع مدينة العريش

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء هبوب رياح باردة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتكاثر للغيوم، بينما أعلن مجلس مدينة العريش تنظيف شوارع وميادين المدينة من رواكد الأمطار، وإزالة الأوراق والقاذورات التي خلفتها الأمطار والرياح على الشوارع والميادين بوسط المدينة.

ويشهد طقس محافظة شمال سيناء تقلبات كبيرة، بعد تساقط الأمطار بشكل غزير مساء أمس على غالبية المناطق.

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، إنه لم يرصد أي مشكلة نتيجة الأمطار والرياح التي ضربت المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، إن محافظة شمال سيناء تشهد تقلبات كبيرة في الطقس، مع هبوب رياح باردة، تزيد سرعتها في المناطق الساحلية والصحراوية.

انخفاض درجات الحرارة أوقات المساء بشمال سيناء

وأضاف المرصد المناخي أن درجات الحرارة انخفضت مساء أمس إلى 15 مئوية، فيما ارتفعت صباح اليوم الى 20 درجة، لتعاود الانخفاض بعد ظهر اليوم إلى 18 درجة، متوقعًا أن تصل إلى 15 درجة مئوية ساعات المساء والليل.

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