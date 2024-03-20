هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء تقلبات الطقس

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن موعد ارتفاع درجات الحرارة خلال طقس الأيام المقبلة، بسبب كتل هوائية صحراوية حارة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا بين 3 لـ4 درجات، كما تعمل الكتل الصحراوية على تلاشي فرص سقوط الأمطار تماما على المحافظات كافة.

الارصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ موعد ارتفاع درجات الحرارة سيكون اليوم وغدا الخميس، وتبدأ الحرارة في الانخفاض مرة أخرى تدريجيا بدءا من الجمعة المقبلة أول أيام فصل الربيع جغرافيا.

نشاط للرياح

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب المحافظات الشمالية، حيث تتراوح سرعاتها بين 30 إلى 40 كيلومترا على الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والسريعة والأماكن المكشوفة.

درجات الحرارة الخميس 21-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 22-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة السبت 23-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.