حالة الطقس اليوم.. سقوط الأمطار على 13 محافظة والقاهرة تسجل 26 درجة

على الرغم من أن اليوم الخميس هو آخر أيام فصل الشتاء جغرافيًا، إلا أنَّ الأرصاد الجوية مازالت تواصل تحذيراها من حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس، وعدم تخفيف الملابس، خاصة في ظل سقوط الأمطار على 13 محافظة.

سقوط الأمطار على 13 محافظة

وأضافت الأرصاد الجوية أن الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ومن المتوقع سقوط الأمطار على 13 محافظة اليوم، وذلك على المحافظات المطلة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة وسيناء وجبال البحر الأحمر، وهي أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، وذلك بنسب تتراوح بين 30 لـ 40%.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وسيناء، فقد جاءت كالتالي:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 20 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 29 للعظمى و16 للصغرى.

- شمال الصعيد: 29 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 32 درجة للعظمى و15 للصغرى.