حالة الطقس غدا.. ماذا ينتظرنا في اليوم الأخير من فصل الشتاء؟

يختتم فصل الشتاء آخر أيامه غدًا الخميس، ويبدأ فصل الربيع بعد غد الجمعة، وفقا للحسابات الجغرافية، ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقا لما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها، أنه يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تضرب أمطار خفيفة إلى متوسطة مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا خلال المساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، على فترات متقطعة، وبنسبة حدوث 40% تقريبا، وقد تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الخميس في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 20 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 29 للعظمى و16 للصغرى.

- شمال الصعيد: 29 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 32 درجة للعظمى و15 للصغرى.