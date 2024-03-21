«رحيل مجاني» ينهي مشوار علي معلول مع الأهلي بعد موقف الإدارة

شهدت الأيام الماضية خلافا بين التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، ومسئولي إدارة القلعة الحمراء، على بعض التفاصيل في بنود العقد الجديد، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين وعدم تجديد اللاعب للأحمر حتى الآن، ما يجعل الظهير التونسي على بوابة الرحيل المجاني عن الشياطين الحمراء نهاية الموسم الحالي.

وعلم «الوطن سبورت» أن علي معلول مستاء للغاية وأبدى غضبه لعدم حسم موقفه مع الفريق بشأن تجديد عقده مع النادي الأهلي، وذلك بعدما عرض مسئولو القلعة الحمراء على اللاعب التونسي تخفيض قيمة عقده والتجديد لموسم واحد فقط، خاصة في ظل حصول الدولي التونسي على 1.4 مليون دولار بالموسم، فضلا عن دفع جزء من عقده بالجنيه المصري وهو الأمر الذي رفضه «معلول».

وكشفت مصادر، أن «معلول» أبلغ بعض المقربين له في الأهلي بحزنه الشديد، جراء عدم حسم موقفه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يرغب في الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء حتى الاعتزال، غير أنه بحال عدم التوصل لاتفاق سيضطر للرحيل نهاية الموسم «مجانًا» في ظل وجود عروض مقدمة إليه حاليا.

التعاون السعودي يرغب في التعاقد مع علي معلول مجانا

في سياق متصل، يسعى فريق التعاون السعودي للتعاقد مع علي معلول، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة

ويخطط النادي السعودي لضم جناح الأهلي بنظام الانتقال الحر بعد نهاية عقده مع المارد الأحمر.

متى ينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي؟

ومن المقرر أن ينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ليكون اللاعب حاليا في الفترة الحرة، والتي تتيح له حرية الانتقال لأي نادي آخر دون الحاجة للعودة إلى إدارة النادي الأهلي.