الرئيس السيسي يحذر من عواقب أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والوفد المرافق له، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأشاد الرئيس السيسي بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة وقف الإطلاق الفوري للنار في قطاع غزة، ومحذرا من عواقب أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.