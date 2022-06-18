«الأعلى للجامعات» يبحث إلغاء التوزيع الإقليمي لـ«التمريض» وقواعد تنسيق 2022

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه المقبل عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات 2022، المقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022.

وكشفت مصارد بوزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن الالتزام الكامل بقرارات المجلس، فيما يتعلق بالقواعد التي جرى تحديدها وإقرارها المجلس الماضي فيما يتعلق بقواعد اختبارات القدرات 2022.

تنسيق الجامعات 2022

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المجلس من المقرر أن يناقش المقترحات المتعلقة بإلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض وكذلك التأكيد على الضوابط و القرارات المتعلقة باختبارات القدرات 2022، خاصة فيما يتعلق بالكليات الجديدة التي سيتم ضمها لاختبارات القدرات.

تنسيق القبول 2022

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وشدد الدكتور محمد محجوب عزوز، على انتظام أعمال الامتحانات دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتا إلى أنه وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيتم الإعلان و الكشف عن نتائج الامتحانات في أسرع وقت.

وأكد عزوز، في تصريحات لـ«الوطن»، الاستعداد التام لاختبارات القدرات 2022 بالكليات التي يتشرط القبول بها إجتياز اختبارات القبول، لافتا إلى أنّه ستنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي سيقرها المجلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة.