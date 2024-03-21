تصاعدت الأحداث في مسلسل صيد العقارب، منذ عرض الحلقات الأولى، لم وتتوقف محاولات «عايدة» غادة عبد الرازق عن الوصول لقاتل شقيقها «على» بعد الثراع الذي نشب بين «رياض الخولي»، والحاج حسن ضرغام «أحمد ماهر»، بعد قُتل نجل الثاني، لتتطور الأحداث بمحاولة قتل «ضرغام»، والأن تحاول اخذ الثأر، لينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب، على قناة cbc اليوم.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب

زادت مشاعر الانتقام على «عايدة» غادة عبد الرازق، خلال الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، بعدما تسببت عائلة إسماعيل الغول «عائلة زوجها» في قتل شقيقها «علي» وتدبير حادث سير لوالدها أدىلشلله مدى الحياة، وانتهت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب بعد أن علمت «عايدة» مكان اختباء «سامح»، كما أرسلت له رجال لاختطافه ونستعرض في التقرير التالي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 على قناة cbc اليوم.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب

الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا، على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عددا من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، وسيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

ويمكن تابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 على قناة cbc اليوم، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.