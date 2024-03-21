مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 للفنانة غادة عبد الرازق.. ما مصير سامح؟

تتصاعد الأحداث وتتوالى في مسلسل صيد العقارب، ووسط حالة من الإثارة والتشويق عُرضت أمس الحلقة العاشرة، وتضمنت العديد من الأحداث المهمة، من بينها معرفة «عايدة» بتفاصيل المشاجرة التي حدثت بين «سامح» الدور الذي يؤديه الفنان أحمد ماجد مع والده يوم مقتل شقيقها، لتصل إلى خيط جديد، وهو «معتز» الذي كان معه يوم الحادثة، وتبدأ في مراقبته كأحد خيوط الوصول إلى الحقيقة، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 للفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول قضية الأخذ بالثأر بين بعض عائلات الصعيد، وهو ما حدث بالفعل حتى عرض حلقة أمس، التي وقع في نهايتها حادث مثير، وهو معرفة مكان اختباء «سامح»، التي أرسلت «عايدة» رجال لاختطافه، لينتظر الجمهور في تشوق ما سيحدث له، وهو ما جعلهم في انتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 للفنانة غادة عبد الرازق، لمعرفة ماذا سيحدث بين العائلتين؟.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات cbc، ويعاد للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً، وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 على شاشة cbc دراما الساعة 9:30 مساءً.

تردد قنوات cbc

تردد قناة cbc 2024 وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 للفنانة غادة عبد الرازق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

الدخول إلى قائمة الإعدادات:

- اضغط على زر «Menu».

- اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

ادخل البيانات التالية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11785.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

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