مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 بطولة غادة عبد الرازق.. خيط جديد لكشف القاتل

شهدت الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق العديد من الأحداث، وحصلت «عايدة» - بطلة المسلسل - على خيط جديد لكشف قاتل شقيقها، بعد اعتراف ربة منزل «الغول» بوجود شخص اسمه «معتز»، خرج مع القاتل «سامح»، وذلك بعد أن قامت باختطافها.

وتتصاعد الأحداث في محاولة «عايدة» للوصول إلى القاتل والصراع المستمر مع عائلة «الغول»، وذلك بمعاونة «ريمون»، ويؤدي دوره الفنان محمد عبد السيد، كما تقرر مراقبة «معتز»، ويؤدي دوره الفنان أحمد جمال سعيد، كما أخبرته أن مراقبة «معتز»، ستؤدي في النهاية للوصول إلى القاتل، وهو «سامح».

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

أكد «ريمون» لـ«عايدة» أنه سينفذ كل ما طلبته منه، وبدأ إعداد الخطة والطريقة المناسبة لمراقبة «معتز».

وكانت «عايدة» وجهت أولى ضرباتها لعائلة الغول؛ إذ شهدت الحلقة التاسعة في بدايتها حديث الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق مع ريمون وتكليفه بمهمة كبيرة، واستمرت الأحداث لتشهد حديث عايدة مع والدها لتطمئنه بأنها قريبًا ستُسمِعه أخبارًا سارة تليق باسمها واسم عائلة الحاج حسن ضرغام.

وكانت الأخبار هي تنفيذ ريمون لمهمته المُكلف بها باختطاف فتاة - ربة منزل الغول - وغم عدم الكشف عن هوية الفتاة المخطوفة، فإنه من الواضح أنها تهم عائلة الغول وبقوة.

مواعيد مسلسل صيد العقارب على قناة cbc

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة cbcيوميًا طوال شهر رمضان الكريم الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.