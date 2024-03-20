مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة.. مهمة غامضة لـ غادة عبد الرازق

أثار مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، جدلا بعد عرض الحلقة التاسعة، في ظل المهمة الغامضة التي تخطط لها «عايدة»، والتي يترقب متابعو المسلسل الذي يُعرض في سباق رمضان 2024، أحداث الحلقة العاشرة اليوم لمعرفة ما سيحدث، في ظل الصراع الدائر بين عائلتي «ضرغام» و«الغول» في الحلقات السابقة.

وبدأت «عايدة» خطتها للانتقام لمقتل شقيقها والحادث المدبر لوالدها، والذي تسبب في إصابته بشلل نصفي على يد عائلة «الغول»، التي تجمعها بهم صلة نسب، إذ إنها متزوجة بنجلهم ياسين الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء.

مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة.. بدء تنفيذ خطة غادة عبد الرازق

«مهمة تليق باسم عائلة ضرغام»، هكذا ألمحت غادة عبد الرازق، أو عايدة لوالدها، عن أنّها ستعيد الفرحة إلى عائلتهم، من خلال الانتقام من عائلة الغول، دون الإفصاح عما يدور في ذهنها.

نهاية الحلقة التاسعة، زادت الحيرة والإثارة لدى المشاهدين، بعدما قام ريمون الذي يعمل مع عايدة في مسلسل صيد العقارب، للمهمة التي كلفته بها في حلقة سابقة، من خلال خطف فتاة، لم يتضح من هي، وهو ما سظهر ملامحه خلال أحداث الحلقة العاشرة.

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب

ومن المقرر عرض الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حصريا عبر شاشة قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على أن تكون إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا في اليوم التالي.

مسلسل صيد العقارب يلعب بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.